اعتقال عدد من المتهمين بالإرهاب والسرقة وترويج المخدرات في مناطق متفرقة من بغداد

2019/06/09 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية في قيادة عمليات بغداد عددا من المتهمين بالإرهاب والسرقة وترويج المخدرات في مناطق متفرقة من بغداد “.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد ” ان القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد القت القبض على متهم بالإرهاب في منطقة الراشدية شمالي بغداد ، في حين تم اعتقال ثلاثة متهمين بالسرقة في مناطق: الكاظمية، والشرطة […]

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