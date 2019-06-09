بالصور.. مجلس كربلاء يخلو من مسؤوليه وتذمر للمواطنين

2019/06/09 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء: الفرات نيوز} خلا مجلس محافظة كربلاء، من أعضاء المجلس رغم استئناف الدوام الرسمي اليوم الأحد بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

وشكا مواطنون من حالة الغياب وتعطل مصالحهم بسبب ذلك واعربوا عن تذمرهم لعدم إلتزام أعضاء المجلس بالدوام باستثناء عدد قليل منهم عادين ذلك حالة من "عدم الانضباط واحترام الوقت والعمل والوظيفة".انتهى

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