غريزمان يهرب من جحيم برشلونة

2019/06/09 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف تقرير صحفي إسباني، الأحد، عن تطور جديد يخص الوجهة المقبلة للفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الأنباء تزايدت حول أن غريزمان التقى بناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، واتفق معه حول الانتقال للنادي الفرنسي في الموسم المقبل.وأشارت الصحيفة إلى أن غريزمان سيحل محل الأوروجوائي إدينسون كافاني في هجوم سان جيرمان، بسبب الرحيل المحتمل للأخير في الميركاتو الصيفي.وأوضحت أن السبب وراء تغيير وجهة غريزمان من برشلونة إلى سان جيرمان، يعود إلى أن اللاعب أدرك وجود رفض لصفقته في غرف ملابس البارسا، بالإضافة إلى تعرضه للصافرات من جماهير الفريق الكتالوني خلال آخر زيارة إلى ملعب "كامب نو".وأفادت بأن اهتمام برشلونة بضم غريزمان تراجع أيضًا، بسبب مخاوف إنفاق 120 مليون يورو على صفقة تتمتع برفض في غرفة الملابس.وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن برشلونة وجه اهتمامه الآن نحو الثلاثي نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)، وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، ورودريغو مورينو (فالنسيا).انتهى

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