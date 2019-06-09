النجف تستقبل اكثر من مليون زائر خلال ايام عيد الفطر

2019/06/09 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مجلس محافظة النجف الاشرف، الأحد، عن دخول أكثر من مليون زائر إلى المحافظة خلال ايام عيد الفطر المبارك.وقال عضو المجلس طلال بلال في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المحافظة سجلت دخول اكثر من مليون زائر من مختلف المحافظات العراقية ومن بلدان عربية اسلامية لزيارة قبور ذويهم واداء زيارة امير المؤمنين (ع)”، مبينا أن “المحافظة […]

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