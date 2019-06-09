الحرائق تلتهم 40 ألف دونم زراعي خلال شهر واحد في العراق

2019/06/09 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الاحد، إحصائية لمجمل حرائق المحاصيل الزراعية في البلاد خلال شهر واحد فقط، موضحة أن عددها بلغت

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