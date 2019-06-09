إيقاف عصابة بينها ضابط وامرأة متورطة بإطلاق سراح سجينات في بغداد

2019/06/09 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن ضبط متهمين اثنين متلبسين بـ"الاحتيال والرشوة" في بغداد.

وقالت الدائرة في بيان تلقته "العهد نيوز"،

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