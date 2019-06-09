ضرار كبير يصيب ارضية ملعب الشعب نتيجة ضغط المباريات

2019/06/09 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكدت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاحد، ان تنظيم مباريات بطولة الكأس أسهم في زيادة الضرر على أرضية ملعب الشعب الدولي.

وقال مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في الوزارة طالب جابر في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الوزارة حريصة على ادامة وصيانة ملاعبها المنتشرة في بغداد والمحافظات بهدف الحفاظ على الارضية والعشب الطبيعي، لاسيما مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة”.

وأضاف ان “ذلك يتطلب عناية كبيرة للحفاظ على جمالية ملاعبنا التي تستقبل مباريات الدوري الممتاز والبطولات التي يشارك فيها منتخبنا الوطني، فضلا عن استحقاقات فرقنا في مشاركتها في البطولات العربية والاسيوية”.

وتابع ان “ملاكات الدائرة قامت برش المبيدات والاسمدة لارضية ملعب الشعب لغرض الادامة والصيانة، غير ان تنظيم مباريات الكأس على اديم ملعب الشعب، اسهم في زيادة الضرر، لاسيما وان اللقاءات تقام عصرا”، مشيرا الى ان “الملعب يعاني من زخم المباريات بسبب استخدامه من قبل الاندية الجماهيرية الاربعة، حيث يستقبل اكثر من مباراة اسبوعيا”.

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