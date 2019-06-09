نائب: صراع سياسي محتدم حول ما تبقى من الكابينة الوزارية

2019/06/09 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد عضو مجلس النواب حسين العقابي، ان الوزارات الاربع المتبقية هي محل الخلافات والصراعات بين الكتل السياسية.

وقال العقابي في تصريح صحفي تابعته

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