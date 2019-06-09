طائرات حوثية مسيرة تهاجم مجددا مطار جازان السعودي

2019/06/09 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين الأحد، عن شن هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطار جازان السعودي قرب الحدود مع اليمن.

وقال التلفزيون في تغريدة له بموقع “تويتر” إن “الهجمات الجوية على المطار استهدفت مرابض ومحطات الطائرات دون طيار المشاركة في العدوان على اليمن”، فيما لم يصدر بعد تأكيد من السعودية في ما يتعلق بالهجمات.

يشار إلى أن التحالف العربي الذي تقوده الرياض، وجه قبل نحو أسبوع رسالة إلى الحوثيين وإيران، مهددا بالرد العسكري في حال استمرت الجماعة باستهداف مطارات السعودية.

ونقلت وكالة “واس” الرسمية عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي في مؤتمر صحفي بالرياض، قوله إن “هناك محاولات لاستهداف المطارات الرئيسة بما فيها محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي، ومطار الملك عبد الله في جازان، وفي تلك المطارات آلاف المسافرين يوميا سواء من المقيمين أو من المواطنين السعوديين”.

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