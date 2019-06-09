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لم يواجه فساد الكبار .. وما يعلن يتعلق بصغار الموظفين .. ائتلاف العبادي يهاجم عبد المهدي !


لم يواجه فساد الكبار .. وما يعلن يتعلق بصغار الموظفين .. ائتلاف العبادي يهاجم عبد المهدي !
2019/06/09 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

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