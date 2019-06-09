2019/06/09 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لم يواجه فساد الكبار .. وما يعلن يتعلق بصغار الموظفين .. ائتلاف العبادي يهاجم عبد المهدي !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لم يواجه فساد الكبار .. وما يعلن يتعلق بصغار الموظفين .. ائتلاف العبادي يهاجم عبد المهدي !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).