2019/06/09 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق انتقد عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، سائق تكسي في بغداد، اقدم على نقل عدد من الاطفال في سيارته من خلال وضعهم في الصندوق الخلفي للسيارة، وهو ما عرض حياتهم للخطر.وطالب المتابعون بمعاقبة السائق ومنعه من مزاولة عمله، كعقوبة رادعة له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفديو”.. سائق تكسي في بغداد يعرض حياة اطفال للخطر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفديو”.. سائق تكسي في بغداد يعرض حياة اطفال للخطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).