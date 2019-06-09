رونالدو يلبي رغبة طفل مصاب بالسرطان

2019/06/09 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اوقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حافلة منتخب بلاده من اجل تلبية طلب طفل صغير ‏مريض بسرطان الدم.‏ وبعد انتهاء التدريبات وتوجه المنتخب البرتغالي الى الحافلة، تواجد الكثير من المعجبين خارج ‏ملعب دو بيسا في البرتغال، من بينهم الطفل إدواردو موريرا، الذي بلغ من العمر 11 عاماً، ‏وبين يديه لوحة إعلانية كتب عليها:

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