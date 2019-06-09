2019/06/09 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تصدرت الكويت والعراق قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.وجاءت مدينة البصرة في المرتبة الثانية عالمياً بعد تسجيلها ( 49.6 ) درجة مئوية فيما سجلت منطقة مطربة الكويتية درجة حرارة تجاوزت نصف درجة الغليان وبلغت ( 50.2 ) درجة مئوية.وتعد مناطق جنوب العراق والكويت وجنوب غرب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البصرة..



تسجل ثاني اعلى درجة حرارة في العالم وكالة خطوة برس.

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