لوفيغارو الفرنسية:العراق طلب مليوني دولار عن كل أجنبي مدان بالإعدام لتخفيفه للمؤبد ترجمة خولة الموسوي

2019/06/09 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية في تقرير ترجمته صحيفة العراق انه بناءً على طلب التحالف الدولي المناهض لداعش ، تولى العراق المسؤولية عن المقاتلين الأجانب ، بمن فيهم العديد من الفرنسيين ، الذين احتجزتهم القوات العربية الكردية وقاضتهم.وتساءلت ما الذي يمكن عمله مع ألفي أجنبي يحتجزهم العراق في سجون مزدحمة وغير آمنة؟ إن اللغز لا...

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