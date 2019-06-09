2019/06/09 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأحد عن تطور جديد يخص الوجهة المقبلة للفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الاسباني .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريزمان يغير وجهته بعيدا عن برشلونة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريزمان يغير وجهته بعيدا عن برشلونة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).