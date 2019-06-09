2019/06/09 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي صورة (3) ..!!بالقرب من دارنا يوجد حانوت كبير لبيع الفواكه والخضروات المتنوعة المستوردة ذهبت لشراء بعض الخضروات منه فشاهدت رجل لحيته بيضاء كثيفة وطويلة يغزو رأسه شعر أبيض طويل رث الثياب يلبس في رجليه نعل تسلق سلم الحانوت تناول (بطيخة صفراء) وأخذ يشمها بعمق وهو ينفث دخان سكارته ثم توجه إلى صندوق فيه (فراولة) تناول بكفيه كمية منها وأخذ يشمها وأعادها إلى الصندوق ثم توجه إلى صندوق فيه (كرز) مد يده ......

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