طقس العراق : درجات الحرارة ستنخفض نهاية الاسبوع الحالي

2019/06/09 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، ان يكون طقس اليومين المقبلين في البلاد غائم جزئي مع انخفاض درجات الحرارة مع نهاية الاسبوع الحالي.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “طقس غد الأثنين سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئيا الى غائم وفي المنطقة الشمالية غائم جزئيا الى غائم وفي المنطقة الجنوبية صحوا مع قطع من الغيوم والحرارة ترتفع قليلا فيما تبلغ درجة الحرارة العظمى في بغداد 47 درجة مئوية”.

وأضافت ان “طقس الثلاثاء المقبل سيكون في الوسط صحواً مع قطع من الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة وفي الشمال غائم جزئياً وفي بعض الاماكن يكون غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة ولا تغير في درجات الحرارة وفي الجنوب صحواً ولا تغير في درجات الحرارة”.

وأشارت الى ان “طقس الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم فيما تنخفض درجات الحرارة عدة درجات في الوسط والشمال وفي الجنوب صحوا مع قطع من الغيوم ولا تغير في الحرارة”.

وتابعت انه “أما طقس الخميس فسيكون صحواً ولا تغير في الحرارة في الوسط والشمال، وفي الجنوب صحوا مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات”.

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