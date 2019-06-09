ظريف: اوروبا ليست في موقع يؤهلها لانتقاد إيران

2019/06/09 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الأحد، ان على الاوروبيين ان يبينوا مدى ما حققوه لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع ايران، معتبرا انهم ليسوا في موقع يؤهلهم لانتقاد ايران.وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم حول الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الالماني الى طهران غدا، إن “الاوروبيين ليسوا في موقع يؤهلهم لانتقاد ايران […]

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