إصابة موظف بإطلاق نار بعد إزالة دور متجاوزة

2019/06/09 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد ، اليوم الأحد ، عن تعرض كوادرها لإعتداء خلال إزالة التجاوزات جنوبي العاصمة.وذكرت الأمانة في بيان لها ، أن ” كوادرها في قاطع بلدية الرشيد تعرضت لاعتداء من قبل المتجاوزين أثناء قيام الدائرة بحملة ليلية لازالة التجاوزات عن شارع بغداد بابل , بالاضافة إلى تعرض إحدى الآليات لإطلاق نار ما تطلب …

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