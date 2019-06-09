2019/06/09 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8w8SN5wE4NM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قاضي محكمة الكأس يناقش يونس محمود بهدفه ضد السعودية نهائي 2007 وهدف درجال بمرمى كوريا ..) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قاضي محكمة الكأس يناقش يونس محمود بهدفه ضد السعودية نهائي 2007 وهدف درجال بمرمى كوريا ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).