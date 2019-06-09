زراعة نينوى : افتتاح المنافذ التسويقية لتسلم محصول الحنطة من الفلاحين

2019/06/09 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة زراعة نينوى عن افتتاح المنافذ التسويقية التابعة لوزارة التجارة لتسلم محصول الحنطة من فلاحي ومزارعي المحافظة .وقال دريد حكمت طوبيا ان “الافتتاح تم بالتنسيق مع فرع تجارة الحبوب في نينوى ” ،لافتا الى ان”الايام القليلة المقبلة ستشهد استعدادات لافتتاح السايلوات والساحات من اجل الاسراع بتسلم محصول الحنطة من المزارعين والفلاحين “.

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