بعد إخفاقه في تشكيل الحكومة… هل يقترب مستقبل نتنياهو السياسي من النهاية؟

2019/06/09 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزداد المشهد السياسي في الداخل الإسرائيلي تعقداً، على وقع إعادة انتخابات الكنيست (البرلمان)، الذي حلَّ نفسه في أواخر مايو (أيار) الماضي، وذلك

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