اندلاع حريق في سنجار يؤدي الى مصرع شخصين

2019/06/09 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الادارة المحلية في قضاء سنجا ر، اليوم الاحد، عن اندلاع حريق في المحاصيل الزراعية بقضاء سنجار ما أسفر عن فقدان مواطنين اثنين حياتهما.وقال قائممقام سنجار محمد خليل في تصريح، انه "في الساعة الثالثة من فجر اليوم الأحد نشب حريق في أراضٍ زراعية بقرية بورك التابعة لناحية سنوني".

وأضاف، أن "مواطنين اثنين أصيبا بحروق خلال محاولة إخماد الحريق ما أدى إلى فقدان حياتهما".

وتابع، انه "الحريق أسفر عن احتراق سيارتين، مبيناً أنه لم تتم السيطرة على الحريق حتى الآن".

يذكر انه على مدى الأسابيع القليلة الماضية، التهمت حرائق كبيرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة ومنها كركوك ونينوى وديالى وأسفرت عن فقدان عدد من المواطنين حياتهم.



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