مجلس نينوى : ٦٠ جثة مازالت مفقودة بحادثة العبارة

2019/06/09 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى..أكد عضو مجلس محافظة نينوى حسن سبعاوي ، الاحد، أن 60 جثة ماتزال مفقودة بحادثة العبارة التي حدثت في شهر اذار الماضي، مشيراً الى ان الفرق المكلفة بالبحث غير كافية.وقال سبعاوي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “اكثر من ٦٠ جثة مفقودة بحادثة العبارة مجهولة المصير”، مبيناً ان “الفرق المكلفة بالبحث غير كافية ولا يمكن […]

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