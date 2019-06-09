2019/06/09 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلاق ورشة عمل عراقية ايرانية في بغداد لتنظيف نهر مشترك بين البلدين

أعلن المدير العام للموانئ والملاحة في محافظة خوزستان الايرانية عادل

ادريس، اليوم الاحد، عن بدء اجتماعات ورشة عمل عمليات تنظيف نهر

"أروند" في العراق اعتباراً من اليوم.وقال ادريس في تصريح، انه "بناء على اتفاق كبار مسؤولي ايران والعراق

تم عقد اجتماع مشترك في 19 ايار الماضي في ميناء خرمشهر حول مسألة

الإسراع في تنظيف نهر أروند".واضاف "تقرر بموجب معاهدة الجزائر عام 1975 تشكيل ورشة عمل فنية

لدراسة الوضع الراهن للرسوبات في نهر أروند"، مبينا ان "قرابة 21

سفينة غارقة موجودة في نهر أروند".واكد ان "اجتماع ورشة العمل الفنية بدأ اليوم في العراق، وسنشهد عقب

هذا الاجتماع تقارير جيدة وسيتم عرضها على اللجنة المشتركة للبلدين

وعلى أساسها ستبدأ عمليات التنظيف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق ورشة عمل عراقية ايرانية في بغداد لتنظيف نهر مشترك بين البلدين) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق ورشة عمل عراقية ايرانية في بغداد لتنظيف نهر مشترك بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).