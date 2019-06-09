2019/06/09 | 11:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ خطوة برس أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الأحد، ان على الاوروبيين ان يبينوا مدى ما حققوه لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع ايران، معتبرا انهم ليسوا في موقع يؤهلهم لانتقاد ايران. وقال ظريف في تصريح، إن “الاوروبيين ليسوا في موقع يؤهلهم لانتقاد ايران حتى في المجالات غير المتعلقة بالاتفاق النووي”، معتبرا أن “سياسات اوروبا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: أوروبا ليست في موقع يؤهلها لانتقادنا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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