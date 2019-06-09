إيران: أوروبا ليست في موقع يؤهلها لانتقادنا

2019/06/09 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الأحد، ان على الاوروبيين ان يبينوا مدى ما ‏حققوه لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع ايران، معتبرا انهم ليسوا في موقع يؤهلهم لانتقاد ايران.‏ وقال ظريف في تصريح، إن “الاوروبيين ليسوا في موقع يؤهلهم لانتقاد ايران حتى في ‏المجالات غير المتعلقة بالاتفاق النووي”، معتبرا أن “سياسات اوروبا

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