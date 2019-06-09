القمة الروسية – الصينية لواشنطن: لا أحادية قطبية بعد اليوم

2019/06/09 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم شي جين بينغ الرئيس الصيني زيارة رسمية إلى موسكو، التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل يوم واحد من انطلاق أعمال

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