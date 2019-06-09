كتلة نيابية تطالب الحكومة بـ”ردع التدخلات الامريكية” وتلوح باستضافة عبد المهدي

2019/06/09 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت كتلة النهج الوطني النيابية, الاحد , الحكومة بردع الضغوط وتدخلات السفارة الامريكية فيما يتعلق بقرارات تنقلات كبار الضباط والقادة الامنيين, مؤكدة انه في حال عدم وضع حد لتلك التدخلات سنلجأ الى استضافة القائد العام ووزير الخارجية للبرلمان.وقال النائب عن الكتلة حسين العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اغلب القوى السياسية لاتقبل اي تدخل […]

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