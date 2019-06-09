2019/06/09 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إتهامات لوزراء عبد المهدي بالعمل بـ "مزاجية" وتهديد بإستجواب أربعة منهم

بغداد/...



اكد النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، الاحد، ان اغلب وزراء حكومة عادل عبد المهدي يعملون بمزاجهم وسيتم استجواب اربعة منهم من قبل البرلمان.

وقال الربيعي لـ"عين العراق نيوز" ان "الشعب العراقي يمر بحالة امتعاض ويأس من الحكومة الحالية لانه كان يأمل بحكومة شجاعة وقوية والان ما يحدث هو مجرد ترحيل للازمات وتدوير للفساد ولا وجود لنتائج حقيقية على ارض الواقع".

وأضاف ان "اغلب وزراء حكومة عادل عبد المهدي يعملون بمزاجهم ومن بينهم وزير الاعمار والاسكان الذي هو مجرد وزير استعراضي ومن هذا المنطلق سيتم استجواب اربعة وزراء من قبل البرلمان خلال الجلسات المقبلة".انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إتهامات لوزراء عبد المهدي بالعمل بـ "مزاجية" وتهديد بإستجواب أربعة منهم) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إتهامات لوزراء عبد المهدي بالعمل بـ "مزاجية" وتهديد بإستجواب أربعة منهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).