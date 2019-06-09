القبض على مطلوبين للقضاء في بغداد

2019/06/09 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، القبض على مطلوبين للقضاء شمالي بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن من إلقاء القبض على متهمين اثنان شمالي العاصمة صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق […]

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