“بالفديو”.. اعتداء على كادر مستشفى الزهراء في واسط بعد وفاة شخصين بالطوارئ

2019/06/09 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط: يس عراق اعتدى عدد من الاشخاص، على كادر طوارئ مستشفى الزهراء التعليمي في محافظة واسط، وذلك بعد وفاة اثنين من ذويهم في طوارئ المستشفى نتيجة حادث أسفر عن إصابة ٥ آخرين.

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