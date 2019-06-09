امانة بغداد تعلن تعرض كوادرها الى اعتداء (صور)

2019/06/09 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن تعرض كوادرها لاعتداء خلال ازالة التجاوزات جنوب العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "كوادرنا في قاطع بلدية الرشيد تعرضت لاعتداء من قبل المتجاوزين اثناء قيام الدائرة بحملة ليلية لازالة التجاوزات عن شارع بغداد بابل بالاضافة الى تعرض احدى الاليات لإطلاق نار ما تطلب نقل الموظف المصاب الى المستشفى لتلقي العناية الطبية".واضافت انه "تم تسيير الجناة الى الجهات المختصة مع الاستمرار بالحملة التي تضمنت ازالة الكثير من التجاوزات المتمثلة بالاكشاك والسقائف وعربات الخضار والفواكه وغيرها من التجاوزات".

يذكر ان امانة بغداد تواصل عمليات ازالة التجاوزات الحاصلة في مناطق العاصمة، الا ان كوادرها يتعرضون الى اعتداءات متكررة.

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