مستشار رئيس الجمهورية يدعو إلى طاولة حوار عاجلة لمواجهة “صيف داعش”

2019/06/09 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا مستشار رئيس الجمهورية شيروان الوائلي، الأحد، الإطراف السياسية الى عقد اجتماعات عاجلة وصريحة لمواجهة النشاط المتزايد لتنظيم “ داعش” الإجرامي، متوقعا ان يكون الصيف القادم “صيف داعش” وليس للبصرة بالنظر للتداعيات السريعة والتحولات الدراماتيكية.وقال الوائلي في مقال له اطلعت عليه /المعلومة/، إن “بعض التوقعات السياسية تشير الى ان الصيف القادم صيف داعش […]

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