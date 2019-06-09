الصين تبدأ التحرك للرد على حظر هواوي وتحذر شركات أمريكية

2019/06/09 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام أمريكية السبت أن الحكومة الصينية استدعت مؤخرا مسؤولين في شركات كبرى للتكنولوجيا لتحذيرهم من عواقب وقف مبيعات تقنياتهم في

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