ظريف يطالب أطراف الاتفاق النووي بتطبيع العلاقات الاقتصادية مع إيران

2019/06/09 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بقية الدول الأطراف في الاتفاق النووي بتطبيع العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية.ونقلت وكالة أنباء

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