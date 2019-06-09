2019/06/09 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد، الأحد، عن تعرض كوادرها لاعتداء خلال ازالة التجاوزات جنوب العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه ان "كوادرنا في قاطع بلدية الرشيد تعرضت لاعتداء من قبل المتجاوزين اثناء قيام الدائرة بحملة ليلية لازالة التجاوزات عن شارع بغداد – بابل"، مشيرة الى "تعرض احدى الاليات لإطلاق نار ما تطلب نقل الموظف المصاب الى المستشفى لتلقي العناية الطبية".واضاف البيان انه "تم تسيير الجناة الى الجهات المختصة مع الاستمرار بالحملة التي تضمنت ازالة الكثير من التجاوزات المتمثلة بالاكشاك والسقائف وعربات الخضار والفواكه وغيرها من التجاوزات".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. اعتداء على كوادر امانة بغداد بسبب التجاوزات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. اعتداء على كوادر امانة بغداد بسبب التجاوزات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).