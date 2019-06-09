إيران تزيح الستار عن منظومة دفاع جوي جديدة

2019/06/09 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ازاحت إيران، الأحد، الستار عن منظومة الدفاع الجوي “15 خرداد” المصنعة على يد الخبراء والعلماء الايرانيين بمنظمة الصناعات الجوفضائية بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية.ونقلت قناة “العالم” الايرانية عن وزير الدفاع أمير حاتمي قوله، إن “هذه المنظومة يمكنها الكشف عن اهداف مثل المقاتلات والطائرات المسيرة المهاجمة على بعد 150 كم وتتبع اهداف على […]

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