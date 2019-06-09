شرطة دهوك تكشف لـ “الحل العراق” ملابسات الجريمة البشعة التي هزت المحافظة

2019/06/09 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق كشف قائد #شرطة محافظة #دهوك اللواء #طارق_أحمد، عن ملابسات أكبر #جريمة بشعة هزت المحافظة خلال أيام عيد الفطر.قائد الشرطة قال لـ “الحل العراق”، إنه «في ثاني […]

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