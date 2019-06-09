2019/06/09 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ انقذت مجموعة من الشباب فتاة حاولت الانتحار في مياه نهر دجلة في منطقة الدورة ببغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. مجموعة من الشباب ينقذون فتاة حاولت الانتحار في الدورة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. مجموعة من الشباب ينقذون فتاة حاولت الانتحار في الدورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).