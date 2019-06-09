بالصور.. العثور على اعتدة وعبوات ناسفة في ديالى

2019/06/09 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، العثور على اعتدة وعبوات ناسفة خلال مداهمة لإحدى مضافات داعش في ديالى.وقالت المديرية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ١٩ تمكنت من مداهمة إحدى المضافات في قرية الحوم بني زيد جنوب […]

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