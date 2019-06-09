فرحة كبيرة بأجواء العيد بعد عودة النازحين لمنطقة صلاح الدين

2019/06/09 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيش منطقة صلاح الدين أجواء العيد المبارك بفرحة كبيرة , لاسيما للعائدين من النزوح وسط مطالبات لتطوير المتنزهات وتجهيز ألعاب جديدة للمدن الترفيهية.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

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