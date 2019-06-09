ذا صن : ريال مدريد يفقد الأمل في صفقة بوجبا

2019/06/09 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، موقف ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، خلال الصيف الحالي.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن بوجبا كان يتمتع بالأولوية لدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الميرنجي فقد الأمل الآن في إمكانية إبرام الصفقة، بسبب تمسك مانشستر يونايتد بالنجم الفرنسي.

وأوضحت أن أولوية دعم خط الوسط باتت موجهة إلى الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم توتنهام، والذي لديه عام واحد فقط في عقده مع السبيرز، وقد تصل قيمة الصفقة 80 مليون إسترليني.

وأفادت بأن ميركاتو ريال مدريد ينتظر لاعبًا سوبر، بعد أن أنفق النادي الملكي 200 مليون إسترليني على التعاقد مع إيدين هازارد من تشيلسي، ورودريجو من سانتوس، وإيدير ميليتاو من بورتو، ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت.

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