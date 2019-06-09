الهاتف Sony Xperia 1 يصل إلى الصين، وينفد في بعض البلدان الأوروبية

2019/06/09 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت شركة Sony أخيرًا بجلب الهاتف Xperia 1 إلى عدد من الأسواق الأوروبية في الأسبوع الماضي مع العلم بأن هذا الهاتف لن يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى اليوم 12 يوليو، في حين بدأت الشركة اليابانية حملة تلقي الطلبات المسبقة على هاتفها الرائد الجديد في الصين.



يبلغ سعر الهاتف Xperia 1 في الجمهورية الصينية الشعبية نحو 2699 يوان صيني، وهو ما يعادل 808 يورو.



وبالتالي، هذا يعني أن Xperia 1 سيكون أرخص بنحو 15% في الصين مقارنة مع أوروبا حيث يكلف الهاتف 949 يورو.

يمكن شراء الهاتف Xperia 1 في الصين من خلال المتجر الإلكتروني المحلي JD.com، على الرغم من أنه مدرج هناك باللون الأسود فقط، ونحن لا نعرف ما إذا كانت الألوان الأخرى ستكون متاحة في الصين.



وبطبيعة الحال، الهاتف Xperia 1 سيحتفظ بنفس مواصفاته التقنية في الصين، بما في ذلك المعالج Snapdragon 855، والذاكرة العشوائية البالغ حجمها 6GB، والذاكرة الداخلية البالغ حجمها 128GB، وثلاث كاميرات في الخلف، فضلا عن شاشة OLED طويلة بدقة 4K HDR.

وعلى الرغم من أن Xperia 1 لم يصل بعد إلى جميع الأسواق، إلا أنه نفد بالفعل في المملكة المتحدة وألمانيا.



ويمكن للمستخدمين البريطانيين الإختيار بين النسخة السوداء والأرجوانية والحصول على سماعات Sony WH-1000XM3 مجانًا، ولكن هذا العرض غير متوفر الآن بسبب النقص في المخزون.

يقدم المتجر الإلكتروني الألماني الهاتف Xperia 1 بلونين، ولكن بدون سماعات الرأس.



ومع ذلك، إذا كنت تريد النسخة الرمادية أو البيضاء، فأنت لست محظوظًا، فهي الأخرى نفدت.

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