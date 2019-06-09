أحمد موسى قريعي - يوميات الثورة السودانية.. الحل في البل (٤٢)

2019/06/09 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_موسى_قريعي يوميات الثورة السودانية..الحل في البل (42)حتما سيسقط مجلس البرهانأحمد موسى قريعيمنذ زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي، وقبلها بقليل لم نعد نرى الفريق "حميتي" في المشهد كعادته، وفي تقديري أنه "مزنوق" زنقة "حمار" في مطلع إن هو "حرن" قطعت "السياط" لحمه، وإن حاول تجاوز عقبة "المطلع" انكفأ على وجهه وربما كُسرت إحدي "رجليه".فالفريق "حميتي" الآن في موقف لا يُحسد عليه فقد لعبت به الدولة الكيزانية ......

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