ضياء الشكرجي - حقيقة موقف القرآن من المرأة 7/41

2019/06/09 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي حقيقة موقف القرآن من المرأة 7/41ضياء الشكرجيdia.al-shakarchi@gmx.infowww.nasmaa.org«وَما كانَ لِمُؤمِنٍ وَلا مُؤمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسولُهُ أَمرًا أَن يَّكونَ لَهُمُ الخيَرَةُ مِن أَمرِهِم، وَمَن يَّعصِ اللهَ وَرَسولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَلالًا مُّبينًا.» (33 الأحزاب 36)كذلك المساواة نجدها هنا في عدم جواز أن يختار كل ......

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