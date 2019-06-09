2019/06/09 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لطفي_حاتم -- أحدث انهيار خيار النموذج الاشتراكي الكثير من التبدلات والتغيرات في الفكر السياسي المعاصر تماشياً وانتقل التطور العالمي من ازدواجية التطور اشتراكي- رأسمالي الى سيادة وحدانية العالم الرأسمالي وفي هذا المنحى بات واضحا ان التغيرات الجديدة في العلاقات الدولية تشترطها حركة التطور الرأسمالي بعد انتقالها الى السيادة الدولية.-- ارتكازاً على ذلك يتعين على الباحثين والكتاب تحديد مضامين التغيرات ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#لطفي حاتم - النزعة الكسموبولوتية والطائفية السياسية.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#لطفي حاتم - النزعة الكسموبولوتية والطائفية السياسية.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).