هكذا يحارب الفساد .. الجزء الأول

2019/06/09 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي عنما تستحكم حلقات الفساد وتجهز على كلّ مفاصل الدولة ومؤسساتها ووزاراتها ..وعندما تصيب جرثومة الفساد المؤسسة الدينية والمؤسسة القضائية ..وعندما يصبح شعار محاربة الفساد سلاح بيد...أكمل القراءة ←

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