هل إنتهت مهمات الأحزاب والحركات الدينية؟!!

2019/06/09 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صادق السامرائي من الصعب الإجابة بنعم , ومن الأنسب الإجابة بربما وبأن الأدوار ستتبدل لتتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة والمشاريع المرسومة والأهداف المعلومة والخفية وما ستنجبه من تطورات تستدعي المواكبة...أكمل القراءة ←

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