واسط سيمنس ستبدأ قريبا بتنفيذ عقدها في محطة الزبيدية

2019/06/09 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص /النبأ للإخبارأعرب مجلس محافظة واسط عن تفاؤله بالعقد الذي ستنفذه شركة سيمنس الالمانية في محطة الزبيدية.

وقالت رئيس لجنة الطاقة في المحافظة امل العكيلي لـ البنا للإخبار، ان "الشركة اتت بعرض لإنشاء 9 محطات غازية مؤكدة ان المجلس اعترض على هذه الخطوة نظراً لعدم جدواها اقتصاديا واستهلاكها الكبير لمادة الغاز، حيث اشترط ان تكون محطة بخارية لكل محطتين غازيتين.

وأضافت، ان "الشركة وافقت على ذلك وستباشر بالعمل بأقرب فرصة، مبينةً دخول الوحدتين الخامسة والسادسة الى العمل الاسبوع الماضي.

وفندت العكيلي جميع الاقاويل، بان المحطات التي ستاتي بها الشركة غير ملائمة للاجواء العراقية او لا تعمل بالغاز العراقي، منوهةً ان هنالك خبراء ومختصين بالشان الكهربائي اضافة الى هيأة الرأي في وزارة الكهرباء والتي ارتأت بان عقد الشركة هو الانسب للعراق بشكل عام والمحافظة على وجه الخصوص في هذا الوقت.

واعربت عن تفاؤلها، بأن "يحسن عقد سيمنس الطاقة الكهربائية في المحافظة بزيادة ساعات التجهيز للمواطنين خصوصا خلال فصل الصيف".



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