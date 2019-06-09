باريس تعلق على الحكم بإعدام 3 فرنسيين من داعش: نرفض الاعدام ونحترم السيادة العراقية

2019/06/09 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعربت فرنسا، الاثنين، عن معارضتها لعقوبة الإعدام من حيث المبدأ، وذلك في رد على حكم إعدام 3 مواطنين فرنسيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش في العراق.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، غير أنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية، بعد أن قضت محكمة في بغداد بإعدام 3 فرنسيين كانوا أعضاء في تنظيم داعش.

وأوضح البيان أن السفارة الفرنسية في العراق و”بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (ضد عقوبة الإعدام) للسلطات العراقية”، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وأشار البيان إلى أن المعتقلين يتلقون مساعدة قنصلية لضمان تمثيلهم القانوني، قبل استئناف متوقع للحكم، يمكن أن يتقدموا به خلال 30 يوما.

وأضافت الوزارة في البيان أنها تحترم سيادة السلطات العراقية، وأن من ينتمون لتنظيم داعش “يجب أن يعاقبوا على جرائمهم” التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في العراق.

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